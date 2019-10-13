2019-10-13T12:17:47+03:00
Общество

Родное село Алексея Леонова хотя сделать туристическим центром для кузбассовцев

Идею предложил Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Родное село Алексея Леонова хотя сделать туристическим центром для кузбассовцевРодное село Алексея Леонова хотя сделать туристическим центром для кузбассовцевФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время визита в село Листвянка Тисульского района предложил сделать его еще одной туристической точкой области.

-Алексея Архиповича любит вся Россия, весь Кузбасс, жители Листвянки гордятся, что живут на малой родине легендарного человека, первого покорителя открытого космоса, - отметил Сергей Цивилев во время визита.

Во время встречи было решено реконструировать местный Дом культуры и прилегающую к нему территорию, где создадут полноценный музей Алексея Леонова, а также капитально отремонтировать дороги к Листвянке. А на месте бывшей поселковой школы решено сделать благоустроенное место отдыха для сельчан, центром которого будет памятник космонавту. Еще один памятник будет установлен в реконструированном парке имени космонавта там же в Листвянке. Он будет олицетворять стыковку кораблей «Союз – 19» и «Аполлон» 15 июля 1975 года.

Когда конкретно будут все запланированные преобразования, станет известно после завершения проектно-изыскательских работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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