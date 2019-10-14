Гитарист группы Queen тепло вспомнил кузбасского космонавта Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 04:17 2019-10-14T05:31:57+03:00

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Гитарист группы Queen Брайан Мэй тепло вспомнил кузбасского космонавта Алексея Леонова. Прощальный пост он разместил в своем Instagram.

Участник всемирно известной группы опубликовал снимки с уроженцем Кузбасса Алексеем Леоновым.

«Алексей был удивительно цельным человеком - ученым, художником и лидером… Я имел честь много раз бывать в его компании за последние несколько лет. Он был забавен и восхитительно скромен в своих достижениях. Всегда было время рисовать картинки, общаться с детьми, делиться своими впечатлениями.

Гитарист также отметил подвиг российского космонавта, когда тот пытался вернуться во время очередного полета, когда скафандр раздулся настолько, что Леонов едва втиснулся на корабль.

«Леонова не хватает - он был единственным в своем роде, и мы все обеднели без него», - пишет Брайан Мэй.

ИСТОЧНИК KP.RU