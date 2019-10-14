Легковушка обняла столб в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:04 2019-10-14T06:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором машина превратилась в груду металла. Очевидцы выложили снимки искореженного автомобиля в соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.20 на улице Трамвайной, неподалеку от дома № 25. Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с превышением скорости, а потом врезался в опору трамвайных линий.

- Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на препятствие, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Кемерово. - Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль. Машину доставили на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол, ему грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет либо лишение свободы на срок до 15 суток. Ведется административное расследование.

К слову, в автомобиле также находился пассажир: ни он сам, ни водитель серьезных травм не получили. По словам очевидцев, в этом месте на асфальте глубокая колея, которая уже становилась причиной других ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU