2019-10-14T06:56:38+03:00
Происшествия

Легковушка обняла столб в Кемерове

Машина превратилась в груду металла, а водитель скрылся с места ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка обняла столб в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Легковушка обняла столб в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером в воскресенье в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором машина превратилась в груду металла. Очевидцы выложили снимки искореженного автомобиля в соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.20 на улице Трамвайной, неподалеку от дома № 25. Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с превышением скорости, а потом врезался в опору трамвайных линий.

- Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на препятствие, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Кемерово. - Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль. Машину доставили на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол, ему грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет либо лишение свободы на срок до 15 суток. Ведется административное расследование.

К слову, в автомобиле также находился пассажир: ни он сам, ни водитель серьезных травм не получили. По словам очевидцев, в этом месте на асфальте глубокая колея, которая уже становилась причиной других ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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