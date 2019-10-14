2019-10-14T06:57:51+03:00
Общество

Восемь сирот из Белова обрели дом благодаря прокуратуре

Каждый из них получил отдельную квартиру
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Восемь сирот из Белова обрели дом благодаря прокуратуреВосемь сирот из Белова обрели дом благодаря прокуратуреФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Благодаря вмешательству прокуратуры восемь сирот из города Белово получили свое первое собственное жилье. Они будут жить в квартирах, которые находятся в новом доме.

Восемь сирот из Белова в свое время были включены в списки на предоставление жилья. Несмотря на то, что закон требует обеспечить детей-сирот и оставшихся без попечения родителей жилплощадью, ни один из восьмерых не получил ее. это было выявлено прокуратурой во время проверки исполнения законодательства. Прокурор, действуя в интересах сирот, направил в суд исковые заявления, и суд полностью удовлетворил их. Однако на этом работа прокуратуры не закончилась: решение суда находилось на ее контроле.

В сентябре, наконец, восемь человек получили ключи от новеньких квартир. Это благоустроенное жилье в специализированном жилищном фонде площадью не менее 28 квадратных метров на территории Беловского городского округа – об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушка обняла столб в Кемерове
Два дома сгорели из-за одной печи в Кемерове
Гитарист группы Queen тепло вспомнил кузбасского космонавта Алексея Леонова
В Кузбассе врачам будут помогать фантомы
Известный байкер погиб на кузбасской трассе
Сергей Цивилев поздравил с праздником аграриев Кузбасса
До +22 тепла: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
Спортсменка из Кузбасса выиграла чемпионат мира по боксу
Родное село Алексея Леонова хотя сделать туристическим центром для кузбассовцев
Вряд ли выпустят: кемеровским волонтерам принесли раненую сову
В кемеровском парке водитель ездил по пешеходным дорожкам
Пьяный беловчанин украл мотоцикл, чтобы покататься и продать
Сергей Цивилев поздравил кузбасских парашютистов с победой на Кубке мира
В Кузбассе пройдут дни памяти космонавта Алексея Леонова
В Новокузнецке двое рецидивистов напали на прохожего
Легковушка протаранила автобус и киоск на кемеровской остановке