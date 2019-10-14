Восемь сирот из Белова обрели дом благодаря прокуратуре

СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-14T06:57:51+03:00

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Благодаря вмешательству прокуратуры восемь сирот из города Белово получили свое первое собственное жилье. Они будут жить в квартирах, которые находятся в новом доме.

Восемь сирот из Белова в свое время были включены в списки на предоставление жилья. Несмотря на то, что закон требует обеспечить детей-сирот и оставшихся без попечения родителей жилплощадью, ни один из восьмерых не получил ее. это было выявлено прокуратурой во время проверки исполнения законодательства. Прокурор, действуя в интересах сирот, направил в суд исковые заявления, и суд полностью удовлетворил их. Однако на этом работа прокуратуры не закончилась: решение суда находилось на ее контроле.

В сентябре, наконец, восемь человек получили ключи от новеньких квартир. Это благоустроенное жилье в специализированном жилищном фонде площадью не менее 28 квадратных метров на территории Беловского городского округа – об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU