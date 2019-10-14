2019-10-14T09:17:48+03:00
Происшествия

Кузбассовец пустил в дом незнакомца и умер

До трагедии мужчины несколько дней распивали спиртное
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец пустил в дом незнакомца и умерКузбассовец пустил в дом незнакомца и умерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедией обернулось желание помочь новому знакомцу для жителя Кемерова. 64-летний мужчина погиб от рук квартиранта-собутыльника.

48-летний кемеровчанин искал, где бы ему пожить в течение некоторого времени. Он познакомился с 64-летним горожанином, и тот согласился приютить малознакомого человека. Знакомство квартирант и хозяин решили отметить застольем, которое растянулось на несколько дней. В конце концов мужчины не сошлись во мнениях, и каждый из них сначала доказывал свою правоту на словах. Когда аргументы закончились, квартирант схватил нож и ударил им хозяина жилища в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

Поняв, что он натворил, квартирант скрылся с места преступления, а очевидцы случившегося вызвали сотрудников полиции. Квартирант намеревался податься в бега: его задержали на автовокзале. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. В ближайшие 10 лет у него не будет проблем с жильем: все это время кемеровчанин проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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