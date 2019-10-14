Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе
Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе. Чаще всего правила дорожного движения нарушают в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.
С начала года сотрудники ГИБДД и полицейские пресекли на дорогах региона более 300 тысяч различных нарушений ПДД. При этом более 4200 водителей лишились прав на управление транспортным средством. В 863 случаях без удостоверения остались жители Новокузнецка, 716 прав забрали у кемеровчан и 289 - у жителей Прокопьевска.
- Больше половины водителей (2323 человека) были подвергнуты этому наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Еще 1475 автомобилистов отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, за что были привлечены к ответственности.
Кроме того, 176 нарушителей лишены прав за оставление места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU