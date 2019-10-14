2019-10-14T10:42:13+03:00
Общество

Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе

Чаще всего правила нарушают в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске
Ирина АВТУШКО
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Более 4200 водителей лишены прав с начала года в КузбассеБолее 4200 водителей лишены прав с начала года в КузбассеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе. Чаще всего правила дорожного движения нарушают в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

С начала года сотрудники ГИБДД и полицейские пресекли на дорогах региона более 300 тысяч различных нарушений ПДД. При этом более 4200 водителей лишились прав на управление транспортным средством. В 863 случаях без удостоверения остались жители Новокузнецка, 716 прав забрали у кемеровчан и 289 - у жителей Прокопьевска.

- Больше половины водителей (2323 человека) были подвергнуты этому наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Еще 1475 автомобилистов отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, за что были привлечены к ответственности.

Кроме того, 176 нарушителей лишены прав за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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