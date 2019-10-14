2019-10-14T12:18:08+03:00
Общество

В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках

Специалисты проводят плановые работы
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове частично отключат светофоры на перекресткахВ Кемерове частично отключат светофоры на перекресткахФото: Алексей ФОКИН
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В Кемерове частично отключат светофоры. Специалисты проводят на объектах плановые работы.

Центр организации дорожного движения продолжает работу по ремонту светофоров. В понедельник, 14 октября, планируется заменить контроллеры на объектах, расположенных на перекрестках улицы Тухачевского с улицей Юрия Двужильного и проспектом Химиков.

- Чтобы провести замену оборудования, рабочие будут на короткое время, от 10 до 20 минут, отключать от энергосети светофоры, - рассказали подробности в администрации города.

В мэрии также добавили, что водителям следует быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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