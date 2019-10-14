В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках
В Кемерове частично отключат светофоры. Специалисты проводят на объектах плановые работы.
Центр организации дорожного движения продолжает работу по ремонту светофоров. В понедельник, 14 октября, планируется заменить контроллеры на объектах, расположенных на перекрестках улицы Тухачевского с улицей Юрия Двужильного и проспектом Химиков.
- Чтобы провести замену оборудования, рабочие будут на короткое время, от 10 до 20 минут, отключать от энергосети светофоры, - рассказали подробности в администрации города.
В мэрии также добавили, что водителям следует быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.
ИСТОЧНИК KP.RU