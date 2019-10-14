2019-10-14T12:52:53+03:00
Общество

Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снег

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни
Ирина АВТУШКО
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Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снегПрощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снегФото: Евгения ГУСЕВА
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На этой неделе в Кузбассе выпадет мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 15 октября, по области все еще будет тепло. Ночью синоптики прогнозируют +2… +7 градусов, днем столбик термометра поднимется до +14… +19. Днем местами пройдут небольшие дожди, а ночью - умеренные дожди с мокрым снегом. В среду ночью по области будет 0… +5 градусов, днем температура составит +9… +14. Также местами ожидаются дожди, временами со снегом. В ночь на четверг температура достигнет минусовых отметок, ожидается 1-6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +8… +13, но снова не обойдется без осадков.

В пятницу ночью столбик термометра покажет -3… -8 градусов, днем потеплеет до +3… +8. Осадков синоптики не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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