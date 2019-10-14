СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-14T14:07:58+03:00

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Правительство России выделило 83 миллиона рублей на строительство детского сада в «Кемерово-Сити». Соответствующее распоряжение подписал председатель Дмитрий Медведев.

Как говорится в документе, в 2019 году из федерального бюджета на условиях софинансирования область получит 83 миллиона рублей на строительство детского сада на 200 мест с бассейном в микрорайоне 7б.

Из областного бюджета на эти же цели в текущем году выделено 17 миллионов рублей. Общая же стоимость объекта составляет 300 миллионов рублей.

Как ранее сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в микрорайоне должны появиться два сада, один - в 2020 году, второй - в 2021-м. Объекты строятся по просьбе жителей «Кемерово-Сити». Дело в том, что в микрорайоне в границах улицы 2-я Заречная, Притомского проспекта и Центрального проезда функционирует только один детский сад и он уже полностью укомплектован. Поэтому строительство новых дошкольных учреждений имеет большую социальную значимость.

- Проектно-сметная документация по строительству детского сада разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, - сообщили в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU