СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-14T14:16:35+03:00

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В Новокузнецке брачный аферист выманил у жены и тещи 3,3 миллиона рублей. Мужчина предложил новоявленным родственницам выгодно вложить деньги.

42-летняя горожанка решила устроить свою личную жизнь и зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она начала переписываться с 35-летним жителем Санкт-Петербурга, который находился в Новокузнецке якобы по работе. Мужчина рассказал, что занимается семейным строительным бизнесом, и уверил, что является очень состоятельным человеком. Женщине новый знакомый приглянулся, и они стали жить в ее квартире.

Вскоре аферист завел с возлюбленной разговор о том, что можно выгодно вложить деньги и заработать крупную сумму на процентах. Женщина пошла на уговоры и передала сожителю 1,3 миллиона рублей – накопления от ранее проданной квартиры. Злоумышленник пообещал, что деньги вернутся с процентами через полгода, а чтобы усыпить бдительность, спустя месяц передал новокузнечанке 55 тысяч рублей как первые «дивиденды». О возможности легкого заработка потерпевшая рассказала матери и взяла у нее 2,2 миллиона рублей, чтобы передать злоумышленнику.

Махинации вскрылись, когда пара поженилась.

-Через несколько месяцев после свадьбы, когда родственники потерпевшей сами нашли знакомых ее мужа и узнали, что он никогда не занимался бизнесом, а работал таксистом, новокузнечанка осознала, что ее обманули, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчине удалось скрыться, однако вскоре его задержали. Чужие деньги, как выяснилось, он просто потратил. Сейчас брачного афериста ждет суд, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU