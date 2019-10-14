Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-14T17:04:55+03:00

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АО «Россельхозбанк» готовит к запуску цифровую экосистему для малого бизнеса на селе. Экосистема РСХБ Farming as a Service станет доступной для подписчиков уже с июля 2020 года и даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач. Об этом сообщила Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова на панельной сессии «Сельское хозяйство: цифровая реальность» в рамках I Международного агропромышленного форума.

В ходе своего выступления Глава Центра финансовых технологий РСХБ рассказала о функционале ключевых направлений, которые будет включать Экосистема для фермеров.

Во-первых, это сервисы, направленные на поддержку бизнеса. В качестве конкретных инструментов, которые будут включены в экосистему, Елена Батурова привела в пример поиск и привлечение сезонных рабочих. По оценке Банка, потребность в этой категории персонала на селе ежегодно достигает 1,2 млн человек. Платформа Россельхозбанка также облегчит для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой.

Вторая группа сервисов экосистемы расширит для клиентов Банка рынок сбыта и поможет им в продвижении услуг. С помощью Россельхозбанка фермеры смогут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе относящихся к сегменту HoReCa. Повысить рентабельность бизнеса без дополнительных инвестиций, по мнению Россельхозбанка, аграриям поможет массовое развитие агротуризма. Экосистема РСХБ включит сервис, который позволит аграриям раскрыть свой туристический потенциал. Елена Батурова подчеркнула, что в Европе агротуризм обеспечивает сельхозпроизводителям до 40% выручки.

Партнерский материал