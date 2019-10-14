Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-14T17:54:29+03:00

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РСХБ на выставке «Золотая осень» продемонстрировал услугу «Удаленная биометрическая идентификация», предоставив возможность всем желающим гражданам Российской Федерации стать клиентами Банка. Для использования сервиса необходимо предварительно создать свой профиль в Единой биометрической системе (далее - ЕБС).

Механизм биометрической идентификации, реализованный РСХБ, доступен абсолютно из любой точки мира, осуществляется без заполнения бумажных форм и не требует никакого специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить три несложных последовательных шага с любого устройства, имеющего камеру/микрофон и выход в Интернет.

Потенциальный клиент, нажатием одной кнопки на сайте РСХБ, подтверждает своё желание и готовность стать клиентом Банка и проходит процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством. По факту успешной идентификации потенциальный клиент возвращается на сайт Банка и подключается к системе Дистанционного банковского обслуживания РСХБ. Вторым шагом пользователь, следуя инструкции, скачивает и устанавливает удобный ему формат дистанционного банковского обслуживания: мобильный офис или Интернет-банк. Третий шаг – непосредственный выбор банковской услуги. С момента подключения системы ДБО клиенту доступны все услуги, представленные в системе, а именно обслуживание счетов и вкладов, предоставление кредитов и кредитных карт, осуществление переводов и платежей и т.д.

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