Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему
РСХБ на выставке «Золотая осень» продемонстрировал услугу «Удаленная биометрическая идентификация», предоставив возможность всем желающим гражданам Российской Федерации стать клиентами Банка. Для использования сервиса необходимо предварительно создать свой профиль в Единой биометрической системе (далее - ЕБС).
Механизм биометрической идентификации, реализованный РСХБ, доступен абсолютно из любой точки мира, осуществляется без заполнения бумажных форм и не требует никакого специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить три несложных последовательных шага с любого устройства, имеющего камеру/микрофон и выход в Интернет.
Потенциальный клиент, нажатием одной кнопки на сайте РСХБ, подтверждает своё желание и готовность стать клиентом Банка и проходит процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством. По факту успешной идентификации потенциальный клиент возвращается на сайт Банка и подключается к системе Дистанционного банковского обслуживания РСХБ. Вторым шагом пользователь, следуя инструкции, скачивает и устанавливает удобный ему формат дистанционного банковского обслуживания: мобильный офис или Интернет-банк. Третий шаг – непосредственный выбор банковской услуги. С момента подключения системы ДБО клиенту доступны все услуги, представленные в системе, а именно обслуживание счетов и вкладов, предоставление кредитов и кредитных карт, осуществление переводов и платежей и т.д.
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