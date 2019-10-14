2019-10-14T19:36:15+03:00
Экономика

Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет

Банк активно внедряет в свою работу безбумажные технологии
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк следует современным трендам цифровых офисов и активно внедряет в свою работу безбумажные технологии. На агропромышленной выставке «Золотая осень» РСХБ продемонстрировал, как можно стать клиентом банка и получить финансовые услуги без визита в офис. Для этого был разработан новый канал продаж и мобильное приложение для внутреннего использования «Легкий фронт».

Сервис позволяет организовать пункт предоставления банковских услуг в любой локации: в магазине, на предприятии, в отделении Пенсионного фонда и т.д. Это особенно актуально для тех районов сельской местности, где расстояние до ближайших офисов банков может составлять несколько сотен километров.

Для обслуживания клиента по технологии «Легкий фронт» сотрудник Банка использует планшет. Клиент не просто получает консультацию по банковским услугам, но и может сразу же открыть счет или оформить банковскую карту и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом открытые продукты становятся доступны моментально в интернет-банке и мобильном приложении РСХБ.

Сотрудник Банка фотографирует клиента и его документы, после чего в режиме онлайн новый клиент создается в системах Банка, ему подключаются выбранные продукты и отправляются данные, необходимые для подключения к интернет-банку.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долг
Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец
В Кузбассе открылся первый российский Центр опережающей профподготовки
НЛО над горящим Сосновым бором заметил кемеровчанин
Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему
Ревнивый кузбассовец кулаком разбил стекло автомобиля экс-супруги
Россельхозбанк создаст цифровую экосистему для фермеров
Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове
В Кузбассе директор турфирмы присвоила 600 тысяч рублей
В Новокузнецке брачный аферист выманил у жены и тещи 3,3 миллиона рублей
Правительство России выделило 83 миллиона рублей на строительство детского сада в «Кемерово-Сити»
В Кузбассе угольная компания задолжала по налогам 35 миллионов рублей
Прощай, бабье лето: на неделе в Кузбассе выпадет снег
В Кемерове частично отключат светофоры на перекрестках
В Кемерове грабитель испугался преследования и разул свою жертву
Более 4200 водителей лишены прав с начала года в Кузбассе