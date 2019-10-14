В Кузбассе открылся первый российский Центр опережающей профподготовки

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-14T18:17:37+03:00

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В Кузбассе в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» открылся первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Здесь будут обучать как молодых специалистов, так и людей предпенсионного возраста. Также планируется, что центр будет заниматься профориентацией школьников.

ЦОПП заработал в Кемерове на базе Сибирского политехнического техникума. Открывая его 14 октября, замминистра просвещения России Ирина Потехина отметила, что подобные центры – это «мостики» между рынком образования и новым рынком труда, который постоянно меняется. Марафон по созданию таких центров открыла столица Кузбасса, скоро они появятся еще в 14 регионах, а уже через три года планируется, что их будет 59 по стране.

Как отметили в администрации области, на базе центра планируется ежегодно обучать не менее 1000 человек всех возрастов по востребованным и перспективным профессиям по стандартам WorldSkills. Предлагать программы обучения будут специалисты ЦОПП после мониторинга рынка труда.

ИСТОЧНИК KP.RU