2019-10-14T19:31:29+03:00
Происшествия

При разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долг

Для этого он вступил в сговор с юристом
Ирина АВТУШКО
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При разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долгПри разводе житель Новокузнецка хотел повесить на жену огромный долгФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Новокузнецка не мог развестись с женой спокойно, и решил напоследок повесить на женщину огромный долг. Для этого он вступил в сговор с юристом и своим знакомым.

За помощью к юрисконсульту обратился 42-летний новокузнечанин, который находился на стадии бракоразводного процесса и раздела имущества. В свою очередь 27-летний юрист предложил обвиняемому оформить фиктивные документы о денежном займе, а потом взыскать часть суммы с бывшей супруги через суд. При этом он заявил, что последствий у данных действий не будет. Мужчина на предложение согласился и попросил своего 44-летнего знакомого подтвердить, что тот одолжил ему 250 тысяч рублей под 10 процентов годовых при несвоевременном возврате долга. Далее подельники оформили фиктивные документы о получении денег, а после получили судебный приказ о взыскании с якобы должника задолженности по договору займа.

-В продолжение преступного умысла 42-летний обвиняемый обратился с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, а также долгов. В ходе судебного разбирательства по предоставленным распискам была проведена техническая экспертиза, которая показала, что документы подложные, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Как выяснилось, документы были датированы более ранним сроком, нежели изготовлены и предоставлены в суд. Двое подельников при общении со следствием вину в содеянном признали, а вот юрист сотрудничать с ведомством отказался. Сейчас судьбу каждого участника сговора будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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