2019-10-14T20:07:50+03:00
Общество

МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре до 20 метров в секунду

Удар стихии придется по региону во вторник, 15 октября
Ирина АВТУШКО
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МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре до 20 метров в секундуМЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре до 20 метров в секундуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главное Управление МЧС по кемеровской области предупреждает жителей региона об усилении ветра до 20 метров в секунду. Удар стихии придется по региону во вторник, 15 октября.

Не одно испытание погодой придется пройти на этой неделе жителям области. Помимо того, что в ближайшие дня синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют дожди с мокрым снегом, уже во вторник МЧС предсказывает усиление ветра до 20 метров в секунду. При таких погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности. Так, не рекомендуется выходить из зданий без особой необходимости. Если сильный ветер застал на улице, то не стоит прятаться от него около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Также стоит избегать линий электропередачи. Автомобили лучше оставить в гараже или парковать вдали от деревьев и неукрепленных конструкций.

Кроме того, в этот день в нескольких районах области по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность, поэтому при сильном ветре жителям стоит быть предельно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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