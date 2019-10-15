2019-10-15T07:39:01+03:00
Происшествия

Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся

ДТП произошло вечером по дороге в Лесную Поляну [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером в понедельник в Кемерове по дороге в Лесную Поляну произошло дорожно-транспортное происшествие. При ДТП пострадал один человек.

Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Сообщение о том, что на автодороге в Кемерове перевернулся автомобиль, поступило на пульт диспетчера в 17.45. Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Renault двигался по улице Терешковой в направлении Лесной Поляны. Он соблюдал скоростной режим, однако в какой-то момент не справился с управлением и съехал с дороги. Машина врезалась в столб, и от удара автомобиль перевернулся.

В областной ГИБДД также отметили, что за рулем находился 33-летний водитель. Он получил серьезные травмы и теперь проходит необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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