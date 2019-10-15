Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся
Вечером в понедельник в Кемерове по дороге в Лесную Поляну произошло дорожно-транспортное происшествие. При ДТП пострадал один человек.
Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Сообщение о том, что на автодороге в Кемерове перевернулся автомобиль, поступило на пульт диспетчера в 17.45. Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Renault двигался по улице Терешковой в направлении Лесной Поляны. Он соблюдал скоростной режим, однако в какой-то момент не справился с управлением и съехал с дороги. Машина врезалась в столб, и от удара автомобиль перевернулся.
В областной ГИБДД также отметили, что за рулем находился 33-летний водитель. Он получил серьезные травмы и теперь проходит необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU