Грибы и синтетика довели молодого кемеровчанина до суда

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-15T07:41:07+03:00

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19-летний житель Заводского района города Кемерово выбрал для себя карьеру наркоторговца, однако наркобароном так и не стал. Его задержали с галлюциногенными грибами и синтетикой, и теперь юноша окажется в тюрьме.

Делая закладки с наркотическими веществами, 19-летний житель Заводского района и подумать не мог, что за ним следят. Однако вскоре к нему подошли люди в форме и задержали с поличным. У юноши изъяли телефон с перепиской, которая лишь подтверждала его причастность к распространению наркотиков. Следуя указаниям сообщений, сотрудники полиции обнаружили и изъяли из тайников в близлежащих дворах свертки с гашишем, метамфетамином и мефедроном общей массой около 100 граммов.

Обыск дома у молодого человека также принес плоды: 300 граммов уже расфасованных синтетических наркотиков и галлюциногенные грибы. В общей сложности изъятые запрещенные вещества весили около килограмма.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, молодого человека заключили под стражу. За незаконное распространение запрещенных веществ он рискует остаться за решеткой на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU