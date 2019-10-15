2019-10-15T07:46:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк научит продвигать собственный бренд в социальных сетях

АО «Россельхозбанк» запустит образовательную платформу для фермеров
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» запустит образовательную платформу для фермеров, главная цель которой – дать малому бизнесу на селе более широкий взгляд на возможности своего развития, в том числе за счет реализации экспортного потенциала. О запуске образовательной программы объявил заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов в ходе дискуссии «Произведено в России: региональные бренды и маркетинг», состоявшейся на I Международном агропромышленном форуме.

В рамках платформы фермеры получат бесплатную возможность пройти курс, который поможет им увидеть вероятные сценарии и определить стратегию своего развития. Курс рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на начинающих бизнесменов. По просьбе Россельхозбанка знаниями, рекомендациями и готовыми инструментами с фермерами поделятся Высшая школа экономики, рекламное агентство BBDO, АНО «Роскачество» и онлайн-университет «Нетология». Первым этапом курса станет запуск «Школы агроблогеров» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

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