Карты Mastercard Россельхозбанка станут доступны в приложении Кошелек Pay

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-15T09:49:59+03:00

Это позволит удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и за рубежом.

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Россельхозбанк планирует реализовать для держателей своих карт Mastercard сервис Кошелек Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенные АО «Россельхозбанк», смогут зарегистрировать карту в цифровом виде на смартфоне с операционной системой Android и функцией бесконтактной оплаты (NFC) в приложении Кошелек Pay. Это позволит удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и за рубежом.

Кошелек Pay отличается от других мобильных платежных сервисов тем, что позволяет на одном приложении регистрировать и открывать новые дисконтные, а в скором времени и платежные карты. В будущем планируется предоставлять совместные преимущества со стороны Банка и торгово-сервисных предприятий при заказе и использовании платежной карты через Кошелек Pay.

«Банк принимает активное участие в развитии новых дистанционных банковских технологий. Совместно с Mastercard и компанией Cardsmobile мы планируем представить своим клиентам платежный сервис Кошелек Pay, который позволит повысить лояльность клиентов и заинтересовать еще большее количество людей оплачивать покупки мобильными устройствами», — отметила первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Партнерский материал