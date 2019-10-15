Россельхозбанк выпустил новую дебетовую карту к началу выставки «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-15T11:35:45+03:00

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АО «Россельхозбанк» разработал специальную брендированную дебетовую карту к открытию крупнейшего события в жизни аграрного сообщества России – 21-й выставки «Золотая осень» в Москве.

Дебетовая карта платежных систем «МИР» и MasterCard выпущена в количестве 3000 экземпляров. Спецпредложение по карте «Золотая осень» включает тариф «Персональный» и бесплатное обслуживание на протяжении трех лет.

Оформить и получить карту прямо на выставке могут граждане возрастом от 18 лет при наличии паспорта. Сделать это можно с помощью сервиса «Легкий фронт», нового цифрового инструмента Банка, который позволяет пользоваться его услугами вне офиса, в любой локации.

Организованная Министерством сельского хозяйства «Золотая осень» – преемница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году она проходит на территории ВДНХ с 9 по 12 октября.

Партнерский материал