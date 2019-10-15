В Междуреченске отремонтировали городскую набережную
В Междуреченске после капитального ремонта открыли городскую набережную. Работы здесь начались еще весной.
Новое асфальтовое покрытие, смотровые площадки, освещение и благоустроенная прилегающая территория – такого преображения в месте отдыха ранее еще не было. Работы начались с уборки старых гаражей и спила старых деревьев. После этого на участке дамбы Западного района города протяженностью 2,7 километра уложили новый асфальт, установили 140 фонарей, обустроили тротуары и две смотровые площадки. К реке с набережной теперь ведут удобные лестницы.
На прилегающей к набережной территории появились автомобильные и велопарковки, детские и спортивные площадки, а также первая в городе площадка для выгула собак.
Отметим, что работы выполнены в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Всего на строительство было направлено 64,5 миллиона рублей, из них 11,7 миллиона рублей из федерального бюджета, 360 тысяч – из областного и 42,5 миллиона рублей из местного. Кроме того, было привлечено 10 миллионов спонсорских средств.
Дальнейшее развитие места отдыха продолжится в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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