В Междуреченске отремонтировали городскую набережную

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-15T09:08:48+03:00

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В Междуреченске после капитального ремонта открыли городскую набережную. Работы здесь начались еще весной.

Новое асфальтовое покрытие, смотровые площадки, освещение и благоустроенная прилегающая территория – такого преображения в месте отдыха ранее еще не было. Работы начались с уборки старых гаражей и спила старых деревьев. После этого на участке дамбы Западного района города протяженностью 2,7 километра уложили новый асфальт, установили 140 фонарей, обустроили тротуары и две смотровые площадки. К реке с набережной теперь ведут удобные лестницы.

На прилегающей к набережной территории появились автомобильные и велопарковки, детские и спортивные площадки, а также первая в городе площадка для выгула собак.

Отметим, что работы выполнены в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Всего на строительство было направлено 64,5 миллиона рублей, из них 11,7 миллиона рублей из федерального бюджета, 360 тысяч – из областного и 42,5 миллиона рублей из местного. Кроме того, было привлечено 10 миллионов спонсорских средств.

Дальнейшее развитие места отдыха продолжится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU