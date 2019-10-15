Инцидент с упавшим в колодец ребенком в Кемерове прокомментировали в полиции

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-15T10:21:48+03:00

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Случаем с упавшим в колодец 4-летним ребенком заинтересовались сотрудники полиции. Проводится проверка.

13 октября в одном из кемеровских дворов произошло ЧП: здесь в коммунальный колодец упал 4-летний мальчик. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по городу Кемерово. Как отметили в пресс-службе ведомства, мама смогла самостоятельно поднять ребенка на поверхность, после чего его доставили в больницу, чтобы оказать необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

- В настоящее время крышка колодца закрыта сотрудниками специализированной службы. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кемерово устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU