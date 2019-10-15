СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-15T10:26:26+03:00

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В Кузбассе появится новая льгота для пенсионеров. Изменения в законе приняли депутаты областного Совета.

Парламентарии поддержали принятый Госдумой РФ Федеральный закон «О внесении изменения в статью 261 Федерального закона «О страховых пенсиях». Он подразумевает, что теперь пенсионерам, которые на возмездной основе выполняют обязанности опекунов или попечителей по договору о приемной семье, будет индексироваться страховая часть пенсии.

- В целом вносимое в федеральный закон изменение направлено на улучшение материального положения пенсионеров, осуществляющих воспитание детей в приемной семье, - отметил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения СНДКО Глеб Колпинский.

Сейчас обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно, за исключением случаев, когда орган опеки заключает договор об оказании такой услуги за вознаграждение. К таким договорам относится договор о приемной семье.

По закону пенсионеры, с которыми заключен договор, являются работающими лицами и на полученное вознаграждение за них отчисляются взносы в Пенсионный фонд РФ. Как следствие, индексация страховой пенсии на период работы прекращается. Решением кузбасских депутатов это решено изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU