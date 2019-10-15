2019-10-15T12:38:16+03:00
Происшествия

Инспектор Ростехнадзора осужден за взятку в Кузбассе

Суд вынес мужчине приговор
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Инспектор Ростехнадзора осужден на взятку в КузбассеИнспектор Ростехнадзора осужден на взятку в КузбассеФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении 35-летнего, теперь уже бывшего, государственного инспектора Сибирского управления Ростехнадзора. Он обвинялся в получении взятки.

Как было установлено, в октябре 2018 года в ведомство обратился предприниматель, которому нужно было получить допуск на эксплуатацию принадлежащей ему тепловой энергоустановки. Рассматривать обращение было поручено осужденному. При этом ранее мужчина уже обращался по своему вопросу именно к этому инспектору, однако в первый раз тот ответил, что собраны не все документы. Правда, не пояснил, чего именно не хватает.

- На этот раз предприниматель поручил сбор необходимых документов специалисту, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - После осмотра тепловой энергоустановки осужденный предложил передать ему 20 тысяч рублей, чтобы он выдал разрешение на допуск ее в эксплуатацию, даже в отсутствие необходимых для этого документов.

Когда документы были готовы, экс-сотрудник ведомства еще раз напомнил о вознаграждении и попросил передать его в пакете, чтобы не увидели коллеги.

О вымогательстве взятки предприниматель сообщил сотрудникам УФСБ. Инспектора поймали с поличным и задержали в кабинете, деньги изъяли. Свою вину он не признал.

Суд назначил ему три года лишения свободы с отсрочкой на три года, штраф в сумме 80 тысяч рублей в доход государства и лишение права занимать определенные должности в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Кузбасса забил до смерти немощного отца
Россельхозбанк выпустил новую дебетовую карту к началу выставки «Золотая осень»
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили
В Кузбассе побит многолетний температурный рекорд перед похолоданием
Карты Mastercard Россельхозбанка станут доступны в приложении Кошелек Pay
Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолеты
В Кузбассе появится новая льгота для пенсионеров
Инцидент с упавшим в колодец ребенком в Кемерове прокомментировали в полиции
В Междуреченске отремонтировали городскую набережную
Россельхозбанк научит продвигать собственный бренд в социальных сетях
Грибы и синтетика довели молодого кемеровчанина до суда
Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся
Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки