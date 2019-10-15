2019-10-15T12:59:15+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса забил до смерти немощного отца

Своей вины в содеянном он не признал
Ирина АВТУШКО
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Житель Кузбасса забил до смерти немощного отцаЖитель Кузбасса забил до смерти немощного отцаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Кузбасса до смерти забил немощного отца. Своей вины в содеянном он не признал.

В Кемерове вынесен приговор 66-летнему местному жителю за причинение тяжких повреждений родственнику, которые стали причиной смерти.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Следователи восстановили его полную картину. В тот день осужденный распивал спиртное у себя дома по поводу траурной даты – сорока дней со смерти жены. Изрядно приняв на грудь, он начал обвинять 91-летнего отца, который плохо передвигался самостоятельно, что тот мог справить нужду под себя.

-Мужчина разозлился и избил престарелого родственника, нанеся ему множество ударов руками, ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Только на следующий день осужденный вызвал скорую помощь и сотрудников полиции, - рассказали в СУ СК по Кемеровской обалсти.

При этом травмы на теле отца обвиняемый списывал на то, что пожилой мужчина часто падал с кровати. Эти данные опровергла экспертиза, которая насчитала на теле потерпевшего около 30 воздействий от ударов. Своей вину в содеянном мужчина не признал. Суд назначил ему девять с половиной лет заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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