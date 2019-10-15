СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-15T14:07:36+03:00

В Кузбассе предприятие ЖКХ погасило миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Кузбассе предприятие ЖКХ погасило миллионный долг по зарплате перед работниками только после вмешательства прокуратуры. Как выяснилось, 87 человек не получали деньги в мае и июне.

Прокуратура Тяжинского района проверила местный водоканал по исполнению обязательств в части оплаты труда и нашла нарушения. Как оказалось, за май и июнь 87 работников не получили в общей сложности 1 миллион 123 тысячи рублей. Кроме того, в коллективном трудовом договоре не были прописаны дни выдачи зарплаты, она выплачивалась по мере поступления средств на счет предприятия.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесен протест, после рассмотрения которого в коллективный договор внесены изменения, нарушения устранены, - сообщили в прокуратуре области.

Кроме того, директору предприятия за нарушения придется выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

В ведомстве добавили, что прокурор района обратился в суд с заявлениями о выдаче 21 судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 463 тысячи рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Сейчас вся задолженность полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU