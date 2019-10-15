2019-10-15T14:37:31+03:00
Общество

В Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте Шахтеров

По-другому регулировщик начнет работать с 16 октября
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте ШахтеровВ Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте ШахтеровФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте Шахтеров. По-другому регулировщик начнет работать со среды, 16 октября.

Изменения в работе светофора начнут действовать с 16 октября.ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово

Изменения в работе светофора начнут действовать с 16 октября.ФОТО: Пресс-служба администрации города Кемерово

-В новом режиме работы светофорного объекта водители будут двигаться следующим образом: в 1-й фазе – по проспекту Шахтеров от проспекта Кузбасского во всех направлениях; во 2-й фазе – по проспекту Шахтеров от улицы Ракитянского во всех направлениях; в 3-й фазе – по 2-му переулку Авроры в обоих направлениях, - рассказали в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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