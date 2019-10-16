2019-10-16T04:16:50+03:00
Происшествия

Житель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон при помощи фольги

Уловка не сработала – грабителя все равно поймали
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Житель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон при помощи фольгиЖитель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон при помощи фольгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон, завернув его в несколько слоев фольги. Уловка не сработала – грабителя все равно поймали.

Инцидент произошел там, где никто не ожидал – в тихой библиотеке. Один из посетителей обнаружил в учреждении чей-то потерянный телефон, но вместо того, чтобы передать правоохранителям, присвоил себе.

Владелица, которая обнаружила пропажу гаджета, обратилась в полицию. Сотрудники установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель – один из посетителей библиотеки. Ущерб женщине от его поступка составил 30 тысяч рублей.

-Полицейские выяснили, что во время посещения заведения он нашел телефон, утерянный потерпевшей, принес домой и спрятал, завернув его в фольгу. Злоумышленник надеялся, что после таких манипуляций полицейские не смогут разыскать похищенное имущество, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Телефон вернулся законной владелице, а против мужчины заведено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упоровка против Пчелки: кузбасская деревня борется за самое веселое название
В Юрге неизвестный избил и ограбил пенсионера в подъезде
Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 68-летний мужчина
В Кемерове изменится режим работы светофора на проспекте Шахтеров
В больницу на вертолете: площадки для санавиации построят в Кузбассе
В Кузбассе предприятие ЖКХ погасило миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Житель Кузбасса забил до смерти немощного отца
Инспектор Ростехнадзора осужден за взятку в Кузбассе
Россельхозбанк выпустил новую дебетовую карту к началу выставки «Золотая осень»
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили
В Кузбассе побит многолетний температурный рекорд перед похолоданием
Карты Mastercard Россельхозбанка станут доступны в приложении Кошелек Pay
Два брата в Кузбассе продавали гранатометы и пистолеты
В Кузбассе появится новая льгота для пенсионеров
Инцидент с упавшим в колодец ребенком в Кемерове прокомментировали в полиции
В Междуреченске отремонтировали городскую набережную
Россельхозбанк научит продвигать собственный бренд в социальных сетях
Грибы и синтетика довели молодого кемеровчанина до суда
Не доехал: на кузбасской трассе автомобиль врезался в столб и перевернулся
Дети из Анжеро-Судженска остались без уроков музыки