Житель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон при помощи фольги

СЕГОДНЯ 04:16 2019-10-16T04:16:50+03:00

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Житель Кемерова пытался скрыть похищенный телефон, завернув его в несколько слоев фольги. Уловка не сработала – грабителя все равно поймали.

Инцидент произошел там, где никто не ожидал – в тихой библиотеке. Один из посетителей обнаружил в учреждении чей-то потерянный телефон, но вместо того, чтобы передать правоохранителям, присвоил себе.

Владелица, которая обнаружила пропажу гаджета, обратилась в полицию. Сотрудники установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель – один из посетителей библиотеки. Ущерб женщине от его поступка составил 30 тысяч рублей.

-Полицейские выяснили, что во время посещения заведения он нашел телефон, утерянный потерпевшей, принес домой и спрятал, завернув его в фольгу. Злоумышленник надеялся, что после таких манипуляций полицейские не смогут разыскать похищенное имущество, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Телефон вернулся законной владелице, а против мужчины заведено уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU