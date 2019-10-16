СЕГОДНЯ 05:46 2019-10-16T05:46:31+03:00

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Кузбасская деревня Упоровка вошло в число населенных пунктов с самым веселым названьем. В седьмом раунде оно борется за самое веселое название в России с еще девятью населенными пунктами.

Соревнования за самое веселое название проходит на сервисе Туту.ру. С 14 по 19 октября, пока длится седьмой раунд, можно выбрать одно из десяти названий населенных пунктов. Среди них – и кузбасская Упоровка, деревня, расположенная в Кемеровской районе и названная по фамилии основателя.

Упоровка против Пчелки: кузбасская деревня борется за самое веселое название. ФОТО: tutu.ru

Всего же в проекте «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019» участвуют 100 населенных пунктов – по 10 в каждом раунде. Кузбасская Упоровка соревнуется в оригинальности с такими деревнями и селами, как Мужи из Ямало-Ненцкого АО, Полноват из Ханты-Мансийского округа, тюменской Веселой Гривой, курганскими Заманилками, оренбургской Паникой, омским Веселым Привалом, томской Пчелкой, и сразу двумя населенными пунктами из республики Коми – Мутным Материком и Пустыней.

Победителю раунда в финале предстоит сразиться с селами Мошонки, Палево, Бухалово, Свиногорье, Муходерка и Хохотуй. Проголосовать за Упоровку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU