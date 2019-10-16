2019-10-16T08:38:52+03:00
Общество

Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала

Мужчина занял у приятеля деньги и не стал отдавать
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала.Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Киселевска занял у приятели деньги. Сумма немалая, поэтому - под проценты. Долг он отдавать не стал, из-за чего лишился друга, а в скором времени может потерять половину коттеджа и причала.

Еще в 2012 году одному из жителей Киселевска понадобились деньги. Он обратился к приятелю, и тот занял ему 2,1 миллиона рублей. Сумма была немалой, поэтому приятели заключили договор займа, а также договорились о некотором проценте. Мужчина обещал, что все вернет к 2016 году, но не сделал этого. Более того, он за это время задолжал по кредитным и налоговым платежам.

Чтобы вернуть деньги, заимодавец обратился в суд. Суд постановил выплатить 4,5 миллиона рублей, из которых 2,6 - приятелю, давшему в долг. Несмотря на то, что суд назначил сроки для добровольного погашения задолженностей, заемщик этого так и не сделал. Тогда у должника арестовали собственность: половину коттеджа (не единственное жилье), земельного участка, баню, гараж и причал. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, стоимость имущества составляет 4,5 миллиона рублей. Если в течение 10 дней мужчина не оплатит долг, все это будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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