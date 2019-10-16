2019-10-16T08:44:09+03:00
Общество

Скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городе

За каждый из случаев Мариинская горбольница должна была выплатить по 500 рублей
Екатерина РОМАНОВА
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В скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городеВ скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу три постановления о штрафах за превышение скорости выписали в ГИБДД. Примечательно, что скорость превысили автомобили скорой помощи, которые ехали к пациентам.

Три автомобиля скорой помощи Мариинской городской больницы с включенными проблесковыми маячками 5 и 28 июня, а также 1 июля 2019 года направлялись к пациентам, чтобы оказать срочную помощь. Все три машины превысили максимально разрешенную скорость на одном из участков дороги на 27-36 километров в час, и это зафиксировали камеры. Вскоре больнице пришли постановления об административной ответственности. Но вместо того, чтобы оплачивать штрафы, руководство больницы обратилось в суд. Ведь, согласно правилам дорожного движения, водители скорой помощи могут превысить скорость, если они выполняют неотложное служебное задание, включили проблесковый маячок синего цвета и спецсигнал, а также убедились, что другие водители их пропускают.

Как сообщили в Мариинском городском суде Кемеровской области, больница предоставила карты вызовов, и суд пришел к выводу, что постановления ГИБДД подлежат отмене. Дело об административных правонарушениях прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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