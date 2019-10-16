СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-16T08:49:02+03:00

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Утром в среду, 16 октября, на Октябрьском проспекте в Кемерове сразу три автомобиля попали в аварию. Из-за этого движение на Университетском мосту было затруднено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/738071" frameborder="0"></iframe> Тройное ДТП в Кемерове попало на видео.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.55 неподалеку от строения № 2 по проспекту Октябрьскому. Здесь столкнулись сразу три иномарки.

- Водитель, управлявший автомобилем Nissan, двигался по проспекту Октябрьскому в направлении Пионерского бульвара, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. - Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, бордюрный камень.

Машину отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser, который двигался во встречном направлении. А потом - на Renault Logan, который также двигался во встречном направлении.

Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, что один из автомобилей получил очень серьезные повреждения, а два других пострадали чуть меньше. Очевидцы отмечают, что в ДТП пострадали люди.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства аварии. Также уточняется информация по потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU