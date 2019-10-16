На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофора
В среду, 16 октября, на перекрестке проспекта Шахтеров со 2-м переулком Авроры изменился режим работы светофора.
Изменения в работе светофора вступили в силу с 16 октября, и автомобилистам следует быть внимательными при движении. Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, специалисты разделили встречные транспортные потоки по проспекту Шахтеров, а это, в свою очередь, должно повысить безопасность дорожного движения. Кроме того, на этом участке дорожной сети не будут возникать заторы.
В новом режиме работы светофорного объекта водители будут двигаться следующим образом:
- в 1-й фазе - по проспекту Шахтеров от проспекта Кузбасского во всех направлениях;
- во 2-й фазе - по проспекту Шахтеров от улицы Ракитянского во всех направлениях;
- в 3-й фазе - по 2-му переулку Авроры в обоих направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU