2019-10-16T09:14:31+03:00
Общество

На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофора

Автомобилистам следует быть внимательными при движении
Екатерина РОМАНОВА
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На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофораНа кемеровском перекрестке изменился режим работы светофораФото: Екатерина РОМАНОВА
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В среду, 16 октября, на перекрестке проспекта Шахтеров со 2-м переулком Авроры изменился режим работы светофора.

Изменения в работе светофора вступили в силу с 16 октября, и автомобилистам следует быть внимательными при движении. Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, специалисты разделили встречные транспортные потоки по проспекту Шахтеров, а это, в свою очередь, должно повысить безопасность дорожного движения. Кроме того, на этом участке дорожной сети не будут возникать заторы.

В новом режиме работы светофорного объекта водители будут двигаться следующим образом:

- в 1-й фазе - по проспекту Шахтеров от проспекта Кузбасского во всех направлениях;

- во 2-й фазе - по проспекту Шахтеров от улицы Ракитянского во всех направлениях;

- в 3-й фазе - по 2-му переулку Авроры в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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