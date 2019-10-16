2019-10-16T09:52:27+03:00
Экономика

Лучшие студенты Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка

Россельхозбанк запустил собственная стипендиальную программу
Яков КРЫМСКИЙ
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11 октября в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов объявил о запуске стипендиальной программы для студентов 54 вузов на 2019/2020 учебный год.

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Сегодня Банк дает старт стипендиальной программе, чтобы помочь профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых аналитиков и бизнесменов. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Глава Россельхозбанка подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.

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