Россельхозбанк и НИУ ВШЭ представили обзор глобальных трендов зернового рынка

16 Окт. 09:57 2019-10-17T07:11:52+03:00

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АО «Россельхозбанк» представил уникальный обзор мировых технологических трендов на зерновом рынке. Развитие технологий связано с изменением особенностей спроса на зерновые продукты и потенциалом глубокой переработки, которая позволяет повышать добавленную стоимость зерна. К наиболее востребованным товарам данной категории относятся модифицированный крахмал, аминокислоты, глюкоза и глюкозо-фруктозные сиропы, а также органические кислоты и биопластик. Исследование, подготовленное совместно с НИУ ВШЭ, было представлено на экспертной сессии «Будущее зерно: взгляд сквозь призму глобальных технологических трендов», проведенной в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Мировой рынок зерновых стремительно меняется: из-за роста населения и его доходов увеличивается объем спроса в странах Юго-Восточной Азии и Африки, при этом тренд на здоровый образ жизни в развитых странах способствует повышению интереса к органическим продуктам. Еще одним важным стимулом технологического развития зернового рынка является спрос на биотопливо.

Рынок биопродуктов, получаемых в ходе глубокой переработки зерновых, прогнозируется на уровне 29 млрд долл. к 2024 году. Технологии получения новых потребительских свойств с помощью генетической модификации дадут еще 9,7 млрд долл. Примером такой модификации эксперты назвали создание сортов пшеницы без глютена. Внедрение ландшафтно-адаптивной системы земледелия на базе Интернета вещей принесет 48,7 млрд долл. к 2025 году.