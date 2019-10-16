Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-16T15:46:13+03:00

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09.10.2019 успешно завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества серии 001Р-01. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27.09.2019. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8,16-8,42% годовых. Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона – на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности 8,06% годовых.

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