Как в «Матрице»: новокузнечанин с голубыми таблетками гулял возле вокзала

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-16T11:54:23+03:00

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39-летний житель Новокузнецка с голубыми таблетками в кармане гулял в районе железнодорожного вокзала. Из-за таблеток, содержащих запрещенное вещество, мужчина стал героем криминальных сводок.

Патрульные транспортной полиции обратили внимание на мужчину. Он странно себя вел и, судя по всему, делал тайник. Полицейские провели досмотр и выяснили, что у того при себе действительно находились 84 голубые таблетки. В отличие от известного фильма, эти таблетки не выводили из матрицы, а погружали в мир наркотического бреда. Криминалисты установили, что изъятое вещество - это экстази общей массой почти 35 граммов.

В отношении новокузнечанина, делавшего закладки неподалеку от вокзала, заведено уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе, а в будущем может лишиться свободы на срок до 20 лет, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU