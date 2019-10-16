2019-10-16T12:06:14+03:00
Общество

Гололед и ветер: кузбассовцев предупредили грядущей непогоде

Дожди, мокрый снег и гололед ожидаются в четверг, 17 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Гололед и ветер: кузбассовцев предупредили о грядущей непогодеГололед и ветер: кузбассовцев предупредили о грядущей непогодеФото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 17 октября, в Кузбасс придет непогода. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а инспекторы ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными на дороге: ожидается гололед.

Бабье лето окончательно распрощалось с кузбассовцами, и ему на смену пришла осень с первым снегом и гололедом. Уже в четверг, 17 октября, в регионе ожидаются дожди, мокрый снег, местами – гололед. Порывы западного ветра могут достигать 20 метров в секунду, а во время осадков видимость может снижаться до 1000 метров и менее. Ночью температура воздуха опустится до +2…+7 градусов, в Кемерове – до +5…+7. Днем воздух прогреется не больше чем до +13 градусов по региону, а в Кемерове – не больше чем до 11 градусов тепла.

Высокий класс пожароопасности сохраняется лишь в Таштагольском районе.

Сотрудники Госватоинспекции, в свою очередь, призывают кузбассовцев быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и учитывать, что при гололеде значительно снижается сцепление с дорогой. Пешеходам также следует позаботиться о своей безопасности и переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что все транспортные средства остановились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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