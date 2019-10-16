СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-16T13:21:55+03:00

Автобус врезался в легковушку и расплющил ее о стену здания в Кузбассе. ФОТО: vk.com/mzk_love.

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в кузбасском городе Междуреченске. Здесь водитель автобуса врезался в припаркованный автомобиль и расплющил его о стену здания.

О том, что автобус, в котором находились 15 пассажиров, врезался в машину и расплющил ее о стену административного здания, в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску сообщили около полудня в среду, 16 октября. Как оказалось, ДТП произошло на первом километре автодороги Междуреченск - поселок Распадский. Водителю служебного автобуса внезапно стало плохо, и он не справился с управлением.

Автобус находился на территории промышленного предприятия. Он сначала врезался в припаркованный автомобиль Mazda, а потом - в стену. К счастью, в легковушке не было людей, а вот один из 15 пассажиров автобуса получил травмы различной степени тяжести.

Автобус врезался в легковушку и расплющил ее о стену здания в Кузбассе. ФОТО: vk.com/mzk_love.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU