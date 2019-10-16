Суд запретил работу торгового центра «Радуга» в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-16T14:54:54+03:00

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15 октября Арбитражный суд кемеровской области рассмотрел иск городской администрации к владельцам торгового центра «Радуга». Иск удовлетворен полностью, и ТЦ будет закрыт за нарушение пожарной безопасности.

Запрет на эксплуатацию «Радуги» будет действовать до тех пор, пока не будут устранены все нарушения требований пожарной безопасности. К слову, выявлены они были еще в середине января 2019 года во время одной из проверок. В свою очередь собственник обязан сделать это до 1 декабря 2019 года.

Впрочем, сейчас двери ТЦ все еще открыты для покупателей: судебное решение вступит в законную силу лишь 15 ноября. Кроме того, собственники могут подать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU