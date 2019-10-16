2019-10-16T18:22:01+03:00
Общество

В Кемерове запустили светофор в жестком режиме

Его перевели из вызывного регулирования
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове запустили светофор в жестком режимеВ Кемерове запустили светофор в жестком режимеФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В Кемерове начал работу светофор в жестком режиме. Его перевели из вызывного регулирования.

На официальном сайте Центра организации дорожного движения сообщили об изменении режима работы одного из светофоров. Ранее регулировщик работал в вызывном режиме, теперь же его решено было перевести на жесткий режим регулирования.

Объект расположен на бульваре Строителей, в районе дома № 46. Как отметили в службе, изменение режима светофора связано с частными поломками кнопки вызова разрешающего сигнала.

- Фаза для движения автомобилей будет составлять 40 секунд, для движения пешеходов - 22 секунды, - сообщили в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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