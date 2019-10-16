В Кемерове запустили светофор в жестком режиме
В Кемерове начал работу светофор в жестком режиме. Его перевели из вызывного регулирования.
На официальном сайте Центра организации дорожного движения сообщили об изменении режима работы одного из светофоров. Ранее регулировщик работал в вызывном режиме, теперь же его решено было перевести на жесткий режим регулирования.
Объект расположен на бульваре Строителей, в районе дома № 46. Как отметили в службе, изменение режима светофора связано с частными поломками кнопки вызова разрешающего сигнала.
- Фаза для движения автомобилей будет составлять 40 секунд, для движения пешеходов - 22 секунды, - сообщили в ЦОДД.
ИСТОЧНИК KP.RU