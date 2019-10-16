Просто хотел покататься: в Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку
В Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку, чтобы в ночное время покататься по городу. Нарушителя задержали полицейские.
Подозрительный автомобиль Toyota Camry в Центральном районе города сотрудники госавтоинспекции заметили в результате нарушения правил водителем. Его попытались задержать, однако лихач решил скрыться. Но безуспешно, и причины поступка понятны – мужчина за рулем находился в состоянии опьянения. Алкотестер подозрения стражей правопорядка подтвердил.
-Водительское удостоверение и документы на транспортное средство у нарушителя также отсутствовали. Полицейские доставили его в отдел полиции, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Как потом выяснилось, задержали 26-летнего работника станции СТО. Он должен был отремонтировать иномарку клиента, но решил прокатиться на ней по ночному городу. Владельцу вернули машину, а против нарушителя возбудили уголовное дело. За завладение чужим транспортным средством ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU