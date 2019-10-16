Просто хотел покататься: в Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-16T19:22:55+03:00

Во время ночной поездки его задержали полицейские

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В Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку, чтобы в ночное время покататься по городу. Нарушителя задержали полицейские.

Подозрительный автомобиль Toyota Camry в Центральном районе города сотрудники госавтоинспекции заметили в результате нарушения правил водителем. Его попытались задержать, однако лихач решил скрыться. Но безуспешно, и причины поступка понятны – мужчина за рулем находился в состоянии опьянения. Алкотестер подозрения стражей правопорядка подтвердил.

-Водительское удостоверение и документы на транспортное средство у нарушителя также отсутствовали. Полицейские доставили его в отдел полиции, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как потом выяснилось, задержали 26-летнего работника станции СТО. Он должен был отремонтировать иномарку клиента, но решил прокатиться на ней по ночному городу. Владельцу вернули машину, а против нарушителя возбудили уголовное дело. За завладение чужим транспортным средством ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU