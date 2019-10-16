2019-10-16T19:22:55+03:00
Происшествия

Просто хотел покататься: в Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку

Во время ночной поездки его задержали полицейские
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномаркуВ Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномаркуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку, чтобы в ночное время покататься по городу. Нарушителя задержали полицейские.

Подозрительный автомобиль Toyota Camry в Центральном районе города сотрудники госавтоинспекции заметили в результате нарушения правил водителем. Его попытались задержать, однако лихач решил скрыться. Но безуспешно, и причины поступка понятны – мужчина за рулем находился в состоянии опьянения. Алкотестер подозрения стражей правопорядка подтвердил.

-Водительское удостоверение и документы на транспортное средство у нарушителя также отсутствовали. Полицейские доставили его в отдел полиции, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как потом выяснилось, задержали 26-летнего работника станции СТО. Он должен был отремонтировать иномарку клиента, но решил прокатиться на ней по ночному городу. Владельцу вернули машину, а против нарушителя возбудили уголовное дело. За завладение чужим транспортным средством ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе
В Кемерове запустили светофор в жестком режиме
Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества
Суд запретил работу торгового центра «Радуга» в Кемерове
6-летний мальчик и его брат потерялись в Кемерове
Автобус врезался в легковушку и расплющил ее о стену здания в Кузбассе
Гололед и ветер: кузбассовцев предупредили о грядущей непогоде
Как в «Матрице»: новокузнечанин с голубыми таблетками гулял возле вокзала
Лучшие студенты Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофора
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам девяти месяцев
Тройное ДТП в Кемерове попало на видео
Скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городе
Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала
Упоровка против Пчелки: кузбасская деревня борется за самое веселое название