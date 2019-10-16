2019-10-16T19:23:09+03:00
Происшествия

Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе

Евгения Радченко не могут найти с 1 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Тисульском районе родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции уже больше двух недель разыскивают 34-летнего мужчину.

Как сообщают волонтеры, 34-летнего Евгения Радченко, жителя поселка Тисуль Тисульского района в последний раз в последний раз видели 1 октября. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Во что именно был одет пропавший, неизвестно.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы принять участие в поисках Евгения Радченко, сообщите об этом по телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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