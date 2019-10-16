Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе
В Тисульском районе родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции уже больше двух недель разыскивают 34-летнего мужчину.
Как сообщают волонтеры, 34-летнего Евгения Радченко, жителя поселка Тисуль Тисульского района в последний раз в последний раз видели 1 октября. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Во что именно был одет пропавший, неизвестно.
Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы принять участие в поисках Евгения Радченко, сообщите об этом по телефона: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU