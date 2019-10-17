2019-10-17T04:34:26+03:00
Общество

Из Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты

Рейс Красноярск – Новокузнецк – Красноярск рассчитан на туристов, которые едут в Шерегеш
Екатерина РОМАНОВА
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Из Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты. ФОТО: Юрий ЛобачевИз Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты. ФОТО: Юрий Лобачев
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С 28 октября добраться из Красноярска в Новокузнецк и обратно можно будет самолетом. Именно в этот день начинаются полеты по этому маршруту.

Предполагается, что рейс будет выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В первую очередь он ориентирован на туристов, которые едут отдохнуть в Шерегеш. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных турбовинтовых пассажирских самолетах ATR 42-500.

Рейс Y7-39 будет отправляться из Красноярска по понедельникам и пятницам в 19.05. Прилет в Новокузнецк - в 20.35 по местному времени.

Рейс Y7-40 вылетает из Новокузнецка по понедельникам и пятницам в 21.35, прилет в Красноярск в 22.55 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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