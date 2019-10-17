Из Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты
С 28 октября добраться из Красноярска в Новокузнецк и обратно можно будет самолетом. Именно в этот день начинаются полеты по этому маршруту.
Предполагается, что рейс будет выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В первую очередь он ориентирован на туристов, которые едут отдохнуть в Шерегеш. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных турбовинтовых пассажирских самолетах ATR 42-500.
Рейс Y7-39 будет отправляться из Красноярска по понедельникам и пятницам в 19.05. Прилет в Новокузнецк - в 20.35 по местному времени.
Рейс Y7-40 вылетает из Новокузнецка по понедельникам и пятницам в 21.35, прилет в Красноярск в 22.55 .
ИСТОЧНИК KP.RU