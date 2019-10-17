Подросток из Кузбасса пропал по дороге в школу

СЕГОДНЯ 05:11 2019-10-17T05:11:35+03:00

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Провожая 13-летнего сына в школу, его родители и предположить не могли, что вскоре предстоит поисковую операцию. До школы 13-летний мальчик не дошел – об этом родителям сообщил учитель.

13-летний подросток из Юрги отправился в школу на занятия. Спустя некоторое время родителям позвонил обеспокоенный классный руководитель: мальчика нет на уроках. Отец тут же попытался связаться с сыном, но телефон оказался отключенным. Заподозрив неладное, родители обратились в полицию.

Уже спустя несколько минут стражи порядка выясняли приметы пропавшего ребенка, его привычные маршруты. Затем информацию о подростке передали всем нарядам. Один из экипажей Росгвардии, объезжавших территорию, обратил внимание на подростка. Он сидел на скамье в одном из дворов. Гвардейцы расспросили его и выяснили, что это тот самый пропавший ребенок. Оказалось, что он просто решил прогулять школу.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области, на то, чтобы найти ребенка, потребовалось около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU