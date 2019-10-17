Популярный певец Emin выступил c благотворительным концертом в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-17T05:44:42+03:00

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Кемерово в среду, 16 октября, посетил популярный певец Emin. Часть денег, полученных от продажи билетов, пойдет на благотворительность.

Концерт прошел в кемеровской филармонии. Зал был полностью занят гостями. Большинство - женщины, ведь все песни музыканта адресованы именно прекрасным дамам. Однако одну из композиций Emin в этом выступлении посвятил детям, погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». Во время исполнения весь зал встал, а потом зрители еще долго аплодировали музыканту.

- Это страшное событие, которое останется в памяти каждого. Сегодня я посетил парк, который был построен на месте трагедии. Я рад, что там кипит жизнь и слышен детский смех. Надеюсь, так будет продолжаться всегда, - сказал певец.

Также Эмин Агаларов - это настоящее имя исполнителя - отметил, что благодарен зрителям за посещение его концерта. Ведь все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в благотворительные фонды, занимающиеся помощью детям. В частности, детскому дому «Родник», Кузбасскому благотворительному фонду «Детское сердце» и юному кемеровчанину Владу Цыганову, который живет с редким заболеванием - синдромом Кернса-Сейра. Также Эмин встретился с семьями, которым он помогает вместе с Фондом Муслима Магомаева и кемеровским Красным Крестом после ужасной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».

ИСТОЧНИК KP.RU