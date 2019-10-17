Нуждается в помощи: кемеровчанин ушел из больницы и пропал

СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-17T06:18:08+03:00

Об Иване Борисенко ничего не известно с 16 октября

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В среду, 16 октября, из дверей областной больницы №3 вышел 37-летний мужчина, Иван Борисенко. С тех пор о нем ничего не известно.

О том, что в Кемерове разыскивают 37-летнего Ивана Борисенко, на своей странице в соцсетях сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По их данным, кемеровчанин ушел из областной больницы №3 в неизвестном направлении 16 октября. После этого мужчина не выходил на связь. По данным волонтеров, Иван Борисенко нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 189 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синяя куртка, зеленая футболка, черные спортивные штаны, красно-черные кроссовки.

Если вы готовы принять участие в поиске или располагаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU