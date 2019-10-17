В центре Кемерова временно перекроют движение

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-17T07:27:17+03:00

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В пятницу, 18 октября, центр Кемерова временно перекроют для движения транспорта. Об этом автомобилистов предупредят временные дорожные знаки.

Центр организации дорожного движения сообщает об ограничении проезда для транспорта в центральной части города. Это связано с проведением инструктажа нарядов комплексных сил Управления МВД России.

Движение будет ограничено 18 октября с 10.00 до 13.00 часов по следующим адресам: площадь Пушкина; улица Орджоникидзе – проспекта Советского до улицы Островского; улица Арочная - от улицы Орджоникидзе до улицы Красной; улица Островского - от площади Пушкина до улицы Весенней; улица Притомская Набережная - от улицы Красной до улицы Островского.

Кроме того, в организации сообщают, что с 20.00 часов 17 октября до 13.00 часов 18 октября по указанным адресам будет запрещена стоянка автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU