В центре Кемерова временно перекроют движение
В пятницу, 18 октября, центр Кемерова временно перекроют для движения транспорта. Об этом автомобилистов предупредят временные дорожные знаки.
Центр организации дорожного движения сообщает об ограничении проезда для транспорта в центральной части города. Это связано с проведением инструктажа нарядов комплексных сил Управления МВД России.
Движение будет ограничено 18 октября с 10.00 до 13.00 часов по следующим адресам: площадь Пушкина; улица Орджоникидзе – проспекта Советского до улицы Островского; улица Арочная - от улицы Орджоникидзе до улицы Красной; улица Островского - от площади Пушкина до улицы Весенней; улица Притомская Набережная - от улицы Красной до улицы Островского.
Кроме того, в организации сообщают, что с 20.00 часов 17 октября до 13.00 часов 18 октября по указанным адресам будет запрещена стоянка автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU