2019-10-17T09:32:51+03:00
Общество

Для жителей Кемерова создадут электронное пособие по ЖКХ

Об этом рассказал мэр города Илья Середюк
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Для жителей Кемерова создадут электронное пособие по ЖКХ.ФОТО: Илья Середюк/ InstagramДля жителей Кемерова создадут электронное пособие по ЖКХ.ФОТО: Илья Середюк/ Instagram
Изменить размер текста:

Для жителей Кемерова создадут электронное пособие по ЖКХ. Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Илья Середюк.

На своей официальной странице глава рассказал о том, что в областном центре продолжаются занятия «Школа управдома», на которых представители ГЖИ, Центра жилищного просвещения, «Жилкомцентра», регионального оператора об обращению с ТКО рассказывают об изменениях в жилищном законодательстве, взаимодействии с управляющими компаниями и т.д.

-На такую встречу в Ленинском районе пришли более 50 человек, хотя ожидали в два раза меньше, - отметил Илья Середюк. - Понимая актуальность вопроса, приняли решение создать брошюру, в том числе и в электронном виде, «Правила и обязанности в отношениях УК и собственников».

Сейчас для составления справочника проводится анализ вопросов и комментариев по итогам встреч собственников со специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территории счастья и исполнения желаний: как украсят кузбасские города к Новому году
В Кузбассе отремонтировали участок оживленной трассы на Новосибирск
На стадионе «Химик» в Кемерове начали заливать лед
В центре Кемерова временно перекроют движение
Не по закону: из Кузбасса за две недели выдворили 26 нелегалов
Нуждается в помощи: кемеровчанин ушел из больницы и пропал
Популярный певец Emin выступил c благотворительным концертом в Кемерове
Подросток из Кузбасса пропал по дороге в школу
Из Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты
В Новокузнецке приступают к ремонту главного проспекта
Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе
Просто хотел покататься: в Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку
В Кемерове запустили светофор в жестком режиме
Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества
Суд запретил работу торгового центра «Радуга» в Кемерове
6-летний мальчик и его брат потерялись в Кемерове
Автобус врезался в легковушку и расплющил ее о стену здания в Кузбассе
Гололед и ветер: кузбассовцев предупредили о грядущей непогоде
Как в «Матрице»: новокузнечанин с голубыми таблетками гулял возле вокзала
Россельхозбанк и НИУ ВШЭ представили обзор глобальных трендов зернового рынка
Лучшие студенты Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофора
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам девяти месяцев
Тройное ДТП в Кемерове попало на видео
Скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городе
Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала
Упоровка против Пчелки: кузбасская деревня борется за самое веселое название