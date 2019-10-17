СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-17T09:32:51+03:00

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Для жителей Кемерова создадут электронное пособие по ЖКХ. Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Илья Середюк.

На своей официальной странице глава рассказал о том, что в областном центре продолжаются занятия «Школа управдома», на которых представители ГЖИ, Центра жилищного просвещения, «Жилкомцентра», регионального оператора об обращению с ТКО рассказывают об изменениях в жилищном законодательстве, взаимодействии с управляющими компаниями и т.д.

-На такую встречу в Ленинском районе пришли более 50 человек, хотя ожидали в два раза меньше, - отметил Илья Середюк. - Понимая актуальность вопроса, приняли решение создать брошюру, в том числе и в электронном виде, «Правила и обязанности в отношениях УК и собственников».

Сейчас для составления справочника проводится анализ вопросов и комментариев по итогам встреч собственников со специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU